مصرع امرأة من جت المثلث في حادث طرق قرب باقة الغربية

لقيت نيلي سعيد عثمان غرة (60 عاما) من بلدة جت المثلث مصرعها جراء حادث طرق وقع بين مركبتين ظهر الجمعة على شارع 9 قرب مدينة باقة الغربية.

وقدمت طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمرأة حيث وصفت حالتها ببالغة الخطورة، ثم نقلت إلى المستشفى وهناك أقر الطاقم الطبي وفاتها بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها.

كما قُدمت العلاجات الأولية لمصابين اثنين آخرين وصفت حالة أحدهما بالمتوسطة، بينما الآخر بالطفيفة، وجرى نقلهما إلى مستشفى "هيلل يافة" لتلقي العلاج.

وقال المضمد عمر حوشية، إنه "رأينا حادث طرق صعب بين مركبتين، إذ كانت امرأة فاقدة للوعي وعانت من إصابة بالغة الخطورة، وقد قدمنا له العلاجات أثناء تخليصها من المركبة ثم نقلناها إلى المستشفى وهي بحالة خطيرة، كما نقلت طواقم طبية أخرى مصابين آخرين وهما بوعيهما الكامل".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وقوع الحادث.

يشار إلى أن 158 شخصا بينهم 65 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث طرق وقعت بشوارع البلاد منذ مطلع العام، وفق آخر حصيلة أوردتها "السلطة الوطنية للأمان على الطرق".