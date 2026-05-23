الجديدة المكر: المئات يحتجون ضد العنف والجريمة والشرطة تمنع تقدم المسيرة

شهد محيط المظاهرة انتشارًا مكثفًا لعناصر الشرطة الإسرائيلية وآلياتها، بما في ذلك شاحنة للمياه العادمة، فيما أغلقت الشرطة المدخل الشرقي للجديدة المكر.

شارك المئات من أبناء المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، اليوم السبت، في مظاهرة احتجاجية انطلقت من الدوار الأول في الجديدة المكر بالجليل، وصولًا إلى منطقة "تل إيل" عند المدخل الشرقي للبلدة، احتجاجًا على محاولة قتل رئيس المجلس المحلي، سهيل ملحم، ونائبه عبيد عبيد، وتنديدًا باستفحال العنف والجريمة.

جانب من الحضور في مظاهرة الجديدة المكر ضد العنف والجريمة pic.twitter.com/AsOztT9itg — موقع عرب 48 (@arab48website) May 23, 2026

وكانت لجنة المتابعة العليا، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، إلى جانب حراكات شعبية، قد دعت إلى مسيرة قطرية تنطلق من المدخل الشرقي للجديدة المكر باتجاه مركز الشرطة الإسرائيلية في كفر ياسيف، إلا أن الشرطة لم تمنح ترخيصًا للمسار، ما دفع المنظمين إلى تغييره.

انطلاق المسيرة والمظاهرة الاحتجاجية ضد العنف والجريمة في الجديدة - المكر pic.twitter.com/sixIE593Qi — موقع عرب 48 (@arab48website) May 23, 2026

ومنعت الشرطة أيضًا المتظاهرين من الوصول إلى مفترق أبو حسكة "تل إيل" عند المدخل الشرقي للجديدة المكر، وسط انتشار مكثف لعناصر الشرطة وآلياتها، بما في ذلك شاحنة للمياه العادمة، فيما أغلقت الشرطة المدخل الشرقي للجديدة المكر.

ورفع المشاركون الرايات السوداء، ورددوا شعارات منددة بتفشي العنف والجريمة في المجتمع العربي، كما شُغّلت أغانٍ وأناشيد وطنية خلال المظاهرة.