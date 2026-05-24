إصابات واعتقالات خلال اقتحامات واسعة بالضفة

حملة اقتحامات بالضفة تخللتها مواجهات وعمليات دهم لمنازل فلسطينيين واعتقالات طالت عددا من الشبان، إضافة إلى إصابات وعمليات تفتيش وتحقيق ميداني في مواقع مختلفة.

شهدت مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، صباح وفجر الأحد، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها مواجهات متفرقة واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، إلى جانب عمليات تفتيش وعبث بمحتويات منازل بعد اقتحامها وإخضاع سكانها لتحقيقات ميدانية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي مدينة قلقيلية، اعتقلت القوات ثلاثة شبان هم عبود نوفل وجواد نوفل بعد مداهمة محل تجاري في حي النقار، إضافة إلى اعتقال الشاب ماهر داوود عند حاجز طيار قرب نابلس، كما أصيب طفل بشظايا رصاص في القدم خلال اقتحام المدينة.

وفي محافظة طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون عدة مرات خلال اليوم، وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت الفتاة علا نعيم طالب قطيشات (16 عاما) بعد مداهمة منزل عائلتها في البلدة.

كما شهدت محافظة نابلس اقتحامات متكررة، شملت قرية أوصرين جنوب المدينة، حيث جرى تفتيش منازل الفلسطينيين. وفي جنين، اقتحمت القوات قرية بير الباشا وبلدتي عرابة ورابا، وسط مداهمات لمنازل ومحلات تجارية.

وامتدت الاقتحامات إلى طولكرم، حيث جرى اقتحام قرية الجاروشية شمال المدينة، إضافة إلى رام الله عبر قرية أبو فلاح ومخيم الأمعري في البيرة، وكذلك بيت لحم في منطقتي الدوحة ومحيط مخيم الدهيشة، وسط انتشار عسكري واسع وعمليات تفتيش وتحركات مكثفة في مختلف المناطق.