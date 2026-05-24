إصابة حرجة لرجلين في تحطم طائرة خفيفة قرب إكسال

أصيب رجلان في الخمسينيات من عمرهما بجروح وصفت بالحرجة صباح اليوم الأحد، إثر تحطم طائرة خفيفة في منطقة مفتوحة في تل العدس بين العفولة وبلدة إكسال.

وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء أنها تلقت بلاغا عند الساعة 9:06 صباحا حول الحادث، حيث وصلت فرق الطوارئ إلى الموقع وقدمت إسعافات أولية للمصابين قبل نقلهما إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة.

وذكر متحدث باسم نجمة داود الحمراء أن المصابين كانا فاقدي الوعي عند وصول الطواقم، دون نبض أو تنفس، حيث جرى تنفيذ عمليات إنعاش قلبي رئوي متقدم لهما في الموقع، قبل نقلهما في حالة حرجة إلى المستشفى، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.