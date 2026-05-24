استمرار البحث عن شاب مقدسي غرق في بحر أسدود

تتواصل لليوم الثالث على التوالي عمليات البحث عن الشاب المقدسي وائل سكافي، الذي فقد أثره بعد حادث غرق في شاطئ أسدود، وسط جهود مكثفة من طواقم الإنقاذ والشرطة والمتطوعين.

وتشارك في عمليات البحث وحدات الشرطة البحرية وفرق الإسعاف والطوارئ، إلى جانب متطوعين من القدس ويافا والمناطق الجنوبية، حيث تُنفذ عمليات تمشيط بحرية وبرية واسعة على طول الشاطئ وفي محيطه، منذ ساعات الصباح وحتى الليل، في محاولة للعثور عليه.

وفي السياق، ناشدت عائلة الشاب الجميع الدعاء له بالسلامة وعودته إلى أسرته، مشيرة إلى ظروفه العائلية، في حين تتواصل الجهود الميدانية دون توقف منذ تلقي بلاغ فقدانه.