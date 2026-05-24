تخريب وسرقة تطال قسم الخدمات الاجتماعية في أم الفحم

استنكرت بلدية أم الفحم حادثة الاعتداء التي استهدفت مكاتب قسم الخدمات الاجتماعية خلال نهاية الأسبوع، والتي شملت أعمال تخريب وتكسير وسرقة لممتلكات ومعدات مخصصة لخدمة العائلات المحتاجة.

وأوضحت البلدية في بيان لها الأحد، أن المعتدين أقدموا على إتلاف أبواب وأثاث ومحتويات داخل المكاتب، إضافة إلى سرقة حواسيب نقالة ومساعدات كانت معدّة للتوزيع على العائلات المستورة قبيل عيد الأضحى.

وأكدت البلدية أن الاعتداء لا يمس بالممتلكات العامة فحسب، بل يطال بشكل مباشر الأسر المحتاجة التي تعتمد على خدمات القسم، مشددة على أن طواقم الخدمات الاجتماعية تواصل عملها لضمان استمرار تقديم المساعدات دون انقطاع.

كما شددت البلدية على أنها ستتابع القضية مع الجهات المختصة لملاحقة المسؤولين عن الحادث، داعية إلى حماية المرافق العامة والحفاظ على المؤسسات التي تقدم خدمات أساسية لأهالي المدينة.