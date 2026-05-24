عرابة: براءة طبيب من قتل شقيقه وإيداعه مصحة نفسية 25 عاما

قضت المحكمة في حيفا ببراءة طبيب من بلدة عرابة من تهمة قتل شقيقه، بعد إقرارها بعدم مسؤوليته الجنائية نتيجة حالته النفسية وقت الحادث، وأمرت بإيداعه قسرا في مستشفى للأمراض النفسية لمدة 25 عاما.

قضت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الأحد، ببراءة طبيب (36 عاما) من بلدة عرابة البطوف في الجليل من تهمة قتل شقيقه في الثلاثينيات من عمره، بعد أن خلصت إلى أن حالته النفسية وقت الحادث تمنعه من تحمل المسؤولية الجنائية، وأمرت بإيداعه قسرا في مستشفى للأمراض النفسية لمدة 25 عاما.

وتعود تفاصيل القضية إلى كانون الثاني/يناير الماضي، حين أطلق الطبيب رشاد ياسين النار على شقيقه بكر ياسين إثر خلاف بينهما ما أدى إلى مقتله، قبل أن يفر من المكان، وتتمكن الشرطة لاحقا من اعتقاله بعد عملية بحث عثر خلالها على السلاح المستخدم مخبأ داخل شقة.

واعتمدت المحكمة على تقارير طبية أكدت عدم أهليته للمساءلة الجنائية، ما استدعى إيداعه في جناح نفسي مغلق تحت حراسة مشددة، بقرار قضائي نافذ لمدة أقصاها 25 عاما.

وقال المتهم خلال جلسة المحكمة إن إطلاق النار الذي أودى بحياة شقيقه لم يكن متعمدا، موضحا أن “الرصاصة انطلقت عن طريق الخطأ”، ومؤكدا أنه كان يقصد فقط تخويفه، معربا عن ندمه على ما حدث وما ترتب عليه من آثار على أسرته.

وبعد مداولات وبموافقة الأطراف، خلصت هيئة القضاة في المحكمة المركزية بحيفا إلى أن حالته العقلية وقت الواقعة تنفي مسؤوليته الجنائية، ما حال دون إيداعه في السجن.

وقررت المحكمة إيداعه في مستشفى للأمراض النفسية تحت حراسة مشددة، بدل العقوبة الجنائية، في إطار الإجراءات القانونية الخاصة بحالات عدم المسؤولية الجنائية.