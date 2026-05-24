لقاء في الناصرة لبحث تشكيل لجان أحياء تمثيلية

شهدت الناصرة لقاءً جمع ممثلين عن اللجنة الشعبية ومسؤولين من البلدية، لبحث أفكار تتعلق بتشكيل أطر تمثيلية لسكان الأحياء وتعزيز المشاركة المجتمعية في إدارة الشأن المحلي، وذلك في إطار مشاورات مشتركة بين الجانبين.

عقد في مدينة الناصرة، الجمعة، اجتماع ضم ممثلين عن اللجنة الشعبية، بالتنسيق مع إدارة البلدية، إلى جانب مسؤولين من قسم الرفاه الاجتماعي والعمل مع الجمهور في بلدية الناصرة، لبحث أفكار أولية تهدف إلى بلورة لجان أحياء تمثيلية داخل المدينة.

وشارك في اللقاء عن بلدية الناصرة كل من إلهام عودة، العاملة الاجتماعية في القسم المركزي بدائرة الخدمات الاجتماعية، وفؤاد توما العامل الاجتماعي بموجب قانون حماية القاصرين، ومريم حاج خوري العاملة الاجتماعية ومديرة الحي الداعم والمسؤولة عن أطر اجتماعية أخرى.

فيما مثل اللجنة الشعبية واللجنة التأسيسية كل من الاقتصادي هاني نجم، والأستاذ محمد شحادة، والمهندس فوزي عكاوي، حيث جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز مشاركة السكان في إدارة الشأن المحلي وتطوير أطر تمثيلية للأحياء.

ويهدف المشروع إلى تعزيز التعاون بين البلدية والسكان، وتطوير آليات تنسيق متبادل للنهوض بأوضاع الأحياء المختلفة، ومعالجة قضاياها العينية، والعمل المشترك لتحسين صورة المدينة بشكل عام.

كما جرى خلال اللقاء طرح فكرة التشبيك بين لجان الأحياء المختلفة، بما يساهم في خلق إطار تمثيلي أوسع يعنى بقضايا المدينة واحتياجاتها.

وطرح مندوبو اللجنة الشعبية تصورا إستراتيجيا ومهنيا لأسلوب العمل المقترح، والذي قوبل بترحيب من قبل ممثلي البلدية، على أن يكون جزءا من عملية عصف ذهني تعرض أمام إدارة البلدية، تمهيدًا للعمل على إطلاق المشروع خلال الأشهر القريبة المقبلة.