مصرع طفل من حورة متأثرا بإصابته في حادث دهس

فجعت بلدة حورة في النقب بوفاة طفل متأثرا بإصابته التي تعرض لها في حادث دهس قبل أيام، بعد أن بقي تحت الرعاية الطبية في حالة حرجة داخل مستشفى سوروكا في بئر السبع.

فجعت بلدة حورة في النقب، اليوم الأحد، بوفاة الطفل مصطفى محمد العبد أبو القيعان، بعد يومين من تعرضه لحادث دهس مساء الجمعة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وكان الطفل قد نقل إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع وهو في حالة حرجة، حيث خضع لمحاولات علاج وإنقاذ مكثفة، قبل أن يعلن صباح اليوم عن وفاته متأثرا بإصابته البالغة.

وشهدت عدة مناطق، خلال الساعات الماضية، سلسلة حوادث طرق أسفرت عن وفاة وإصابات متفاوتة الخطورة، بينها حادث مروع في حولون أدى إلى مصرع راكب دراجة نارية إثر تصادم مع مركبة.

وفي منطقة أم الفحم، أصيب شاب يبلغ نحو 20 عاما بجروح خطيرة بعد تعرضه لحادث أثناء قيادته مركبة “تراكتورون”، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما سجلت إصابة خطيرة لراكب دراجة نارية بعد اصطدامه بعمود قرب الزرازير، إلى جانب إصابة شاب في حادث تصادم بين “كوركنيت” وسيارة قرب مدينة الطيبة.