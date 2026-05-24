"بلدنا" تجمع كُتلًا طلابيّة ومؤسّسات مجتمع مدني لبحث واقع الطلبة الفلسطينيّين

بادرت جمعيّة الشباب العرب- بلدنا إلى عقد لقاء موسّع جمع ممثلين/ات عن كُتل طلابيّة فلسطينيّة متنوّعة من جامعات وكليّات مختلفة، إلى جانب مؤسّسات مجتمع مدني وفاعلين/ات في الحقل الطلابي، لمناقشة نتائج الدراسة: "بين الدمج المبتور وسياسة الإسكات: تجربة وتصوُّرات الطلبة الفلسطينيّين في الجامعات الإسرائيليّة تحت وطأة الملاحَقة"

افتُتح اللقاء بكلمة ترحيبيّة قدّمتها مديرة الجمعيّة نداء نصّار، أكّدت فيها على أهميّة بناء مساحات عمل مشتركة لمواجهة التحدّيات المتفاقمة التي يعيشها الطلبة الفلسطينيّون في الجامعات والكليّات الإسرائيليّة. تلا ذلك عرض للدراسة ونتائجها قدّمه الباحث ومُعدّ الدراسة د. خالد عنبتاوي، إلى جانب استعراض التصوّر التنفيذي لمخرجات الدراسة، والإمكانات المطروحة لتحويلها إلى خطوات عمليّة وفعليّة داخل الجامعات والكليّات.

وشهد اللقاء نقاشًا جماعيًّا واسعًا، عرضوا من خلاله الطلاب ومركزي العمل الطلابي تجاربهم المباشرة في الحرم الجامعي، والتحدّيات المتزايدة التي تواجه العمل الطلابي الفلسطيني، خاصّة في ظل أجواء التخويف والملاحقة بعد السابع من أكتوبر. وأشار عدد من المشاركين إلى تصاعد حالة الخوف لدى الطلبة من الانخراط في النشاطات الطلابيّة أو التعبير عن مواقفهم السياسيّة والوطنيّة داخل الجامعات.

من جهتهم، أكّد ممثلو مؤسّسات المجتمع المدني أنّ قضايا الطلبة الفلسطينيّين لا يمكن التعامل معها باعتبارها شأنًا جامعيًّا داخليًّا فحسب، بل بوصفها جزءًا من واقع سياسي واجتماعي أوسع، الأمر الذي يستوجب تعزيز التنسيق وبناء مسارات عمل تكامليّة بين مختلف الفاعلين/ات.

ويُعدّ هذا اللقاء الأوّل من نوعه الذي يجمع هذا التنوّع من الكُتل الطلابيّة الفلسطينيّة والأطر المدنيّة ضمن مساحة مشتركة للتفكير والعمل، انطلاقًا من الحاجة الملحّة إلى تعميق التشبيك، وتطوير أدوات دعم ومتابعة لقضايا الطلبة الفلسطينيّين في الجامعات الإسرائيليّة.

وفي ختام اللقاء، شدّد المشاركون على ضرورة استمرار هذا المسار، وتحويل النقاشات إلى خطوات عمليّة ومبادرات مشتركة، بما يساهم في حماية الحيّز الطلابي الفلسطيني وتعزيز حضور الطلبة ودورهم داخل الجامعات.