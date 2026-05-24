أم الفحم: قتيل و3 إصابات إحداها حرجة في جريمة إطلاق نار

مقتل شاب وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم مصاب بحالة حرجة، في جريمة إطلاق نار بأم الفحم، بعد يومين من وقفة احتجاجية ضد الجريمة المنظمة، وفي ظل تصاعد العنف وتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن مواجهة منظمات الإجرام في المجتمع العربي.

قُتل شاب في الثلاثينيات من عمره، وأصيب ثلاثة آخرون بجراح متفاوتة، بينها إصابة وُصفت بالحرجة، جراء جريمة إطلاق نار وقعت، اليوم الأحد، في مدينة أم الفحم، في ظل تصاعد الجريمة المنظمة والعنف في المجتمع العربي.

وأفادت مصادر محلية بأن إطلاق النار استهدف أربعة رجال في المدينة، ما أسفر عن إصابة اثنين بجراح حرجة، وثالث بجراح خطيرة، ورابع بجراح متوسطة، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يُعلن لاحقا عن وفاة أحد المصابين متأثرا بجراحه.

وباشرت الشرطة الإسرائيلية التحقيق في ملابسات الجريمة، وقالت إنها دفعت بقوات كبيرة إلى مكان الجريمة وشرعت بجمع الأدلة، فيما وصل قائد لواء الساحل في الشرطة، إلى المكان لمتابعة التطورات.

وأضافت الشرطة، في بيان صدر عنها، أن خلفية الجريمة "جنائية"، من دون الإعلان عن تنفيذ أي اعتقالات.

وتأتي هذه الجريمة غداة مقتل الشاب أحمد حفناوي إثر تعرضه لإطلاق نار داخل شاحنة في مدينة الرملة، قبل أن تشتعل النيران في الشاحنة، في جريمة رفعت حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 106 قتلى.

كما تأتي بعد يومين من وقفة احتجاجية شهدتها أم الفحم ضد الجريمة المنظمة وتقاعس الشرطة، بدعوة من اللجنة الشعبية في المدينة. ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بجمع السلاح ومكافحة العصابات الإجرامية، فيما اتهمت شخصيات محلية السلطات الإسرائيلية بالتقاعس والتواطؤ مع الجريمة المنظمة.

وتشهد البلدات العربية تصاعدا متواصلا في جرائم القتل وإطلاق النار، وسط اتهامات متكررة للشرطة والسلطات الإسرائيلية بالفشل والتقاعس عن مواجهة منظمات الإجرام، في ظل اتساع دائرة الضحايا وتكرار الجرائم بصورة شبه يومية.