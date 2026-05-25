مقتل شخص و3 إصابات جراء جريمتي إطلاق نار بالناصرة وكفر ياسيف

قُتل شخص يبلغ من العمر 50 عامًا جراء إطلاق نار وقعت في مدينة الناصرة صباح اليوم، الإثنين، في جريمة ذات خلفية جنائية.

وبحسب ما نُقل عن مصادر طبية وإعلامية، فإن الطواقم الطبية أقرت وفاة الضحية في المكان، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة وشرعت بعمليات تمشيط بحثًا عن مشتبهين.

ولم تُعلن بعد تفاصيل إضافية حول هوية الضحية أو منفذي إطلاق النار.

وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة حوادث إطلاق نار شهدتها المدينة خلال الفترة الأخيرة، بينما لم تصدر الشرطة بيانًا حول دوافع الجريمة حتى الآن.

إصابات إثر إطلاق نار في كفر ياسيف

أُفيد صباح اليوم بوقوع جريمة إطلاق نار في بلدة كفر ياسيف، أسفرت عن 3 إصابات وُصفت بعضها بالمتوسطة والخطيرة، وفقًا لمصادر أولية.

وقد وصلت طواقم الإسعاف التابعة لجهات طبية إلى مكان الحادث، وشرعت بتقديم العلاج الأولي للمصابين، قبل نقلهم إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

في غضون ذلك، هُرعت قوات الشرطة إلى موقع الحادث وفتحت تحقيقًا في ملابساته.

وتشير التقديرات الأولية إلى خلفية جنائية، وتتواصل التحقيقات لكشف الملابسات.

108 قتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام

ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 108 قتلى، وذلك عقب هذه الجريمة، في ظل تصاعد ملحوظ وغير مسبوق في حوادث إطلاق النار وجرائم العنف المنظّم.

وتشهد البلدات العربية موجة متواصلة من جرائم القتل وإطلاق النار، وسط اتهامات متكررة للشرطة الإسرائيلية بالتقصير في مواجهة الجريمة المنظمة، رغم تزايد أعداد الضحايا وتكرار هذه الحوادث بشكل شبه يومي.

وتُظهر المعطيات أن معظم ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام لقوا مصرعهم نتيجة إطلاق النار، في ظل استمرار حالة انعدام الأمن الشخصي داخل البلدات العربية، وغياب خطوات فعّالة للحد من تفشي العنف والجريمة.