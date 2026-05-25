إصابة خطيرة لرجل إثر صعقة كهربائية في الرامة

أُصيب رجل يبلغ من العمر نحو 40 عامًا بجروح خطيرة وغير مستقرة، إثر تعرّضه لصعقة كهربائية في بلدة الرامة، ظهر اليوم الإثنين.

ووفقًا لبيان صادر عن خدمة "نجمة داود الحمراء"، فقد تلقى مركز الطوارئ 101 بلاغًا عند الساعة 11:57 حول الحادث، حيث وصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدّمت عمليات إنعاش متقدمة للمصاب، الذي كان فاقدًا للوعي ولا يملك نبضًا أو تنفّسًا، مع إصابات وحروق في الجزء العلوي من جسده.

وأضاف الطاقم الطبي أنه بعد نجاح عمليات الإنعاش وعودة النبض، تم نقل المصاب بسيارة إسعاف للعناية المركزة إلى المركز الطبي للجليل في نهريا، وهو بحالة حرجة وغير مستقرة.