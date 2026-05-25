القدس: العثور على جثمان وائل اسكافي بعد أيام من فقدانه في البحر

بعد ثلاثة أيام من عمليات البحث المكثفة في عرض البحر قبالة شاطئ أسدود (أشدود)، عثرت طواقم الإنقاذ صباح اليوم، الإثنين، على جثمان الشاب المقدسي وائل اسكافي، وسط حالة من الحزن والأسى بين أهله ومعارفه.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية بأنه في الساعة 07:12 تلقّى مركز 101 في المنطقة بلاغًا حول انتشال رجل من المياه وهو فاقد للوعي قرب شاطئ "مي عامي" في مدينة أشدود. وقد أقرّ المسعفون والطواقم الطبية وفاة رجل يبلغ من العمر نحو 30 عامًا.

وقال مسعف في وحدة الدراجات النارية إنه "شاهدنا الرجل وهو فاقد للوعي، بلا نبض ولا تنفّس. أجرينا الفحوصات الطبية، واضطررنا إلى إقرار وفاته".

وقد جرى نقل الجثمان لاستكمال الإجراءات اللازمة، فيما سادت حالة من الحزن في الأوساط المقدسية عقب الإعلان عن وفاته.

البحث في عرض البحر عن الغريق (تصوير طواقم الإنقاذ)

وترك المرحوم وراءه عائلة مكلومة، إذ كان متزوجًا ولديه ابن.

وفي سياق متصل، لا توجد حتى الآن إحصائية رسمية شاملة ومحدّثة لعدد جميع الغرقى في البلاد منذ مطلع عام 2026، لكن معطيات مؤسسة الأمان للأطفال "بطيرم" أشارت إلى وفاة 5 أطفال غرقًا منذ بداية العام وحتى مطلع أيار/ مايو 2026.

أما العدد الإجمالي لجميع حالات الغرق (أطفال وبالغين) فلم يُنشر رقم رسمي نهائي له حتى الآن.