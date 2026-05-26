يافا: مواجهات واعتقالات عقب الاعتداء على شخص خلال توثيق تمزيق صور أطفال من ضحايا الإبادة في غزة

مواجهات في يافا بعد اعتداء متطرفين إسرائيليين على ناشط وثّق تمزيق صور لأطفال من ضحايا حرب الإبادة على غزة، فيما اعتقلت الشرطة شخصين على الأقل عقب انتشار مكثف في المدينة.

اعتدى متطرفون إسرائيليون، مساء اليوم، الثلاثاء، على رئيس الرابطة لشؤون عرب يافا وعضو المجلس البلدي السابق، عمر (بطل) سكسك، وهو في الستينات من عمره، بعد توثيقه قيامهم بتمزيق صور لأطفال من ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات واعتقالات في المدينة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب مصادر محلية، كان متطرفون إسرائيليون يعملون على نزع وتمزيق صور علّقت في يافا لأطفال استشهدوا خلال الحرب على غزة، قبل أن يوثق سكسك ما جرى في محاولة لردعهم والتعبير عن استياء الأهالي من هذه الاعتداءات.

اعتداءات واعتقالات في يافا عقب تمزيق صور أطفال من ضحايا الإبادة في غزة

للتفاصيل: https://t.co/jedmvr8sHo pic.twitter.com/gcgkPQK7C1 — موقع عرب 48 (@arab48website) May 26, 2026

وأضافت المصادر أن المتطرفين اعتدوا على سكسك بعنف، حيث أظهر توثيق مصور تعرضه للضرب بأداة حادة ورش غاز مسيل للدموع عليه، ما أدى إلى إصابته وإحالته للعلاج في المستشفى ما أثار حالة من الغضب والتوتر في المكان.

وفي أعقاب ذلك، اندلعت مواجهات في المدينة، فيما دفعت الشرطة الإسرائيلية بقوات كبيرة إلى المنطقة، واعتدت على عدد من الأهالي، قبل أن تعتقل شخصين على الأقل، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.

مواجهات واعتقالات في يافا عقب الاعتداء على عمر سكسك وتمزيق صور أطفال من ضحايا الإبادة في غزة

للتفاصيل: https://t.co/jedmvr8sHo pic.twitter.com/HcwWpEvOf0 — موقع عرب 48 (@arab48website) May 26, 2026

وتشهد المدن الساحلية التاريخية، وبينها يافا، تصاعدا في اعتداءات وملاحقات ينفذها متطرفون إسرائيليون ضد مظاهر التضامن مع غزة، بالتزامن مع الحرب المتواصلة على القطاع وما تخللها من حملات تحريض واعتقالات وملاحقات ضد ناشطين.