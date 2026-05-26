الطيبة: خيمة اعتصام للتصدي للمخططات المهددة للأرض والمسكن

شهدت مدينة الطيبة انطلاق خيمة اعتصام شعبية رفضًا للمخططات العنصرية التي تهدد أراضي المنطقة، وسط مشاركة جماهيرية واسعة ودعوات لتوحيد الصفوف وتعزيز النضال الشعبي دفاعًا عن الأرض والمسكن.

تواصلت في الطيبة فعاليات خيمة الاعتصام للتصدي للمخططات العنصرية التي تهدد سكان وأراضي المدينة، والتي انطلقت يوم الجمعة الماضي بدعوة من اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن ولجنة المزارعين، وسط حضور جماهيري واسع ومشاركة شخصيات ووفود من خارج المدينة.

وشارك في افتتاح خيمة الاعتصام كل من القياديين: سامي أبو شحادة، يوسف جبارين، نهاية وشاحي، يوسف العطاونة، إضافة إلى رئيس مجلس كفر ياسيف المحلي السابق شادي شويري ورئيس بلدية الطيبة الأسبق، عبد الحكيم حاج يحيى.

وافتتح الاجتماع المحامي شاكر بلعوم، مستعرضًا في كلمته حيثيات المخططات ومخاطرها على أهالي المنطقة، داعيًا أبناء المجتمع، نساءً ورجالًا وشبابًا، إلى الانخراط الكامل في النضال دفاعًا عن الأرض والمسكن.

من جانبه، ألقى رئيس بلدية الطيبة، يحيى حاج يحيى، كلمة رحّب خلالها بالضيوف، موجّهًا التحية والشكر لأهالي المدينة على مشاركتهم الواسعة في انطلاقة خيمة الاعتصام.

وأكد المشاركون والضيوف في كلماتهم دعمهم الكامل لنضال أهالي المنطقة، معربين عن استعدادهم للمشاركة والمساندة في مختلف النشاطات التي تنظمها اللجنة الشعبية ولجنة المزارعين.

كما تحدث النائب السابق ورئيس بلدية الطيبة الأسبق، عبد الحكيم حاج يحيى، مشددًا على أهمية التنظيم والعمل الجماعي والبناء الوحدوي في مواجهة هذه المخططات.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس لجنة الفلاحين، صبحي هدهد، على أهمية مشاركة أهالي جميع بلدات المنطقة في التصدي للمخططات العنصرية التي تهدد المنطقة بأكملها.

بدوره، أكد عضو بلدية الطيبة نادر حاج يحيى أهمية توعية الأجيال القادمة حول قيمة الأرض وضرورة الدفاع عنها والحفاظ عليها.

وفي نهاية اللقاء، دعا المحامي شاكر بلعوم أهالي منطقة المثلث إلى الانضمام والمشاركة في النشاطات النضالية.