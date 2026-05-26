العثور على جثة امرأة واعتقال ثلاثة مشتبهين بقتلها في حيفا

من مكان الجريمة في حيفا، صباح اليوم (مصدر الصورة الشرطة)

عُثر على امرأة في الخمسينيات من العمر، بلا علامات حياة داخل شقة في شارع "أرلوزوروف" بمدينة حيفا، صباح اليوم الثلاثاء.

وأعلنت الشرطة عن اعتقال ثلاثة مشتبهين، فيما نُقلت الجثة إلى معهد الطب الشرعي في أبو كبير لفحص ظروف وسبب الوفاة.

وأفاد المتحدث باسم خدمة "نجمة داود الحمراء" بأنه في الساعة 08:27 ورد بلاغ إلى مركز الطوارئ 101 في منطقة الكرمل، حول العثور على امرأة فاقدة للوعي داخل شقة في حيفا. وقام طاقم من المسعفين والمضمدين بإجراء الفحوصات الطبية، حيث أُعلن عن وفاة امرأة في نحو الخمسين من عمرها.