بن غفير يقتحم طوبا الزنغرية... الأهالي: "ارحل أيها الفاشل"

الوزير المتطرف بن غفير يقتحم بلدة طوبا الزنغرية وسط حماية مشددة، قبل أن يواجهه الأهالي ورئيس المجلس المحلي مطالبين بمغادرته، في ظل تصاعد الغضب من تفشي الجريمة وتقاعس الشرطة داخل المجتمع العربي.

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، بلدة طوبا الزنغرية في الجليل الأعلى، شمالي البلاد، مساء الإثنين، وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة الإسرائيلية وأفراد الحراسة الشخصية.

وجاء اقتحام بن غفير بذريعة "مكافحة العنف والجريمة"، فيما واجهه رئيس المجلس المحلي، المحامي مؤيد هيب، إلى جانب عدد من أهالي البلدة، مطالبين إياه بمغادرتها، خلال تجوّله بين الأحياء والمنازل تحت حراسة مشددة.

وبحسب شهود عيان، سادت حالة من الغضب والتوتر في البلدة خلال الزيارة، التي اعتبرها الأهالي "استفزازية" و"استعراضية"، في ظل استمرار تفشي الجريمة والعنف داخل المجتمع العربي، وتصاعد الانتقادات لأداء الشرطة الإسرائيلية.

وسبق أن اقتحم بن غفير، برفقة عضو الكنيست تسفي سوكوت (الصهيونية الدينية)، بلدة طوبا الزنغرية، في إطار جولات ميدانية يجريها في البلدات العربية منذ توليه حقيبة الأمن القومي.

وتأتي هذه الزيارة في ظل تصاعد الجريمة المنظمة والعنف داخل المجتمع العربي، واستمرار تقاعس للشرطة الإسرائيلية عن ملاحقة منظمات الإجرام وجمع السلاح غير القانوني، مقابل تكثيف ملاحقة الناشطين السياسيين وقضايا تتعلق بالأرض والمسكن.

وكان بن غفير قد اقتحم، في 12 أيار/ مايو الجاري، مدينة سخنين وسط انتشار أمني واسع، حيث واجهه عدد من الأهالي وطالبوه بمغادرة المدينة، فيما اتهمته شخصيات محلية بمحاولة استغلال ملف الجريمة لـ"أغراض سياسية وانتخابية"، في وقت تتواصل فيه جرائم القتل بوتيرة مرتفعة داخل البلدات العربية.

وتشهد البلدات العربية تصاعدا متواصلا في جرائم القتل وإطلاق النار، وسط اتهامات متكررة للحكومة الإسرائيلية ووزير الأمن القومي والشرطة بالفشل في مواجهة الجريمة المنظمة، مع استمرار ارتفاع أعداد الضحايا منذ تولي الحكومة الحالية مهامها.