كفر كنا: 5 إصابات متفاوتة جراء شجار

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وصفت حالة اثنين منهم بالمتوسطة جراء وقوع شجار في بلدة كفر كنا عصر، الثلاثاء.

وقدمت طواقم طبية من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية لأربعة مصابين، أحدهم (58 عاما) عانى من إصابات اخترقت جسده ووصفت حالته بالمتوسطة، ورجل آخر (50 عاما) كانت يعاني من إصابات في جسده ووصفت حالته بالمتوسطة، بينما المصابان الآخران وصفت حالتهما بالطفيفة.

وأفادت بأن مصابا خامسا نقل من المكان، فيما لم تعرف حجم إصابته.

ونقل المصابون إلى المستشفى الإيطالي ومستشفى "بوريا" لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وخلفية وقوع الشجار.