يركا: وفاة تيسير مُلا متأثرا بإصابته إثر سقوطه من علو

أُعلن مساء أمس، الإثنين، عن وفاة الشاب تيسير نعيم ملا (أبو عنان)، من بلدة يركا في منطقة الجليل، شمالي البلاد، متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أُصيب بها إثر سقوطه عن ارتفاع نحو أربعة أمتار، يوم الأحد الماضي.

وبحسب المعلومات، فقد نُقل المرحوم لتلقي العلاج بعد تعرضه للإصابة، إلا أن الطواقم الطبية أعلنت لاحقًا وفاته متأثرًا بجراحه.

ونعى المجلس المحلي في يركا، الفقيد، معربا عن بالغ حزنه لرحيل الشاب، وقد شُيّع جثمانه إلى مثواه الأخير مساء أمس وسط أجواء من الحزن والأسى التي عمّت البلدة.