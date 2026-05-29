أم الفحم: رضيعة (عامان) بحالة خطيرة ومصاب آخر بحريق في منزل

أُصيبت طفلة رضيعة (عامان) بجراح خطيرة إثر حروق في جسدها، وشاب (30 عاما) بجراح طفيفة، جراء حريق نشب ليل الخميس-الجمعة في منزل من طابقين بمدينة أم الفحم. ونقلت الطواقم الطبية المصابَين إلى مستشفى "رامبام"، فيما باشرت الشرطة التحقيق.

وقال طاقم طبيّ وصل إلى موقع اندلاع الحريق، إنه "تلقّى بلاغا عند الساعة 00:26، (يفيد بنشوب) حريق في منزل من طابقين في أم الفحم".

وأضاف أن مسعفيه "يقدمون العلاج الطبي، وينقلون مصابين اثنين إلى مستشفى ’رامبام’؛ أحدهما طفلة رضيعة تبلغ من العمر عامين في حالة خطيرة، كانت واعية وتعاني من حروق في جسدها، والآخر رجل بحالة طفيفة".

وقال أحد أفراد الطاقم الطبي: "شاهدنا طفلة رضيعة تبلغ من العمر عامين، واعية وتعاني من حروق في جسدها، بعد إنقاذها من حريق في منزل من طابقين، فقدمنا ​​لها العلاج الطبي المنقذ للحياة، ونقلناها إلى المستشفى في حالة خطيرة".

وتابع: "في الوقت نفسه، عالجت فرق إضافية من نجمة داود الحمراء وصلت إلى الموقع، شابا يبلغ من العمر 30 عامًا، ونقلته إلى المستشفى وهو في حالة طفيفة".

وباشر محققو الحرائق والشرطة بالتحقيق في ملابسات الحريق.