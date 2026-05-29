حريق قرب معبر الشيخ حسين يلتهم نحو 70 مركبة ومحاولات متواصلة للسيطرة على النيران

اندلع حريق واسع، اليوم الجمعة، في منطقة مفتوحة قرب معبر الشيخ حسين (نهر الأردن) في منطقة بيسان، ما أدى إلى احتراق عشرات المركبات المركونة في موقف غير منظم بمحاذاة المعبر، فيما واصلت طواقم الإطفاء عملياتها للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى مناطق إضافية.

وقالت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية إن سبعة طواقم إطفاء من منطقة العفولة هرعت إلى المكان بعد تلقي بلاغ عن حريق كبير في منطقة مفتوحة قرب المعبر، حيث تبين لدى وصولها أن النيران تنتشر بسرعة بفعل الرياح وتقترب من موقف للمركبات.

من موقع احتراق السيارات بالقرب من معبر الشيخ حسين

وأضافت أن عددا من المركبات اشتعلت فيها النيران، فيما تصاعدت سحب كثيفة من الدخان الأسود في المنطقة، الأمر الذي استدعى الاستعانة بطائرات إطفاء من سرب "إلعاد" الجوي لدعم الطواقم العاملة على الأرض.

وفي وقت لاحق، أفادت سلطة الإطفاء بأن الحريق امتد إلى موقف مركبات غير منظم، ما أسفر عن احتراق نحو 70 مركبة، بينما عمل عشرة طواقم إطفاء على احتواء النيران ومنع وصولها إلى مواقع أخرى.

وبحسب المعطيات الأولية، بدأ الحريق في منطقة مفتوحة قبل أن يتوسع بفعل الأحوال الجوية وطبيعة التضاريس المحيطة، متسببا بأضرار واسعة في المركبات المركونة بالمكان.

ويأتي الحادث في وقت يشهد فيه معبر الشيخ حسين حركة نشطة للمسافرين، مع توجه آلاف العائلات من عرب 48 إلى الأردن خلال عطلة عيد الأضحى. ومع ذلك، لم تصدر أي جهة رسمية تأكيدا بشأن ما إذا كانت المركبات التي احترقت تعود لمسافرين عبر المعبر أم لا.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات بشرية، فيما تتواصل عمليات الإخماد والتحقيق في أسباب اندلاع الحريق.