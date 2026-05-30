طفلة بحالة خطيرة جراء تعرضها للغرق بالبحر قرب جسر الزرقاء

من مكان غرق الطفلة (تصوير: "نجمة داود الحمراء")

تعرضت طفلة، تبلغ 3 سنوات من العمر، للغرق في مياه البحر قرب بلدة جسر الزرقاء ووصفت حالتها بالخطيرة، عصر اليوم السبت.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للطفلة، وأفاد بأنها لم تكن بوعيها الكامل.

وقال براميديك ومضمدة من الطاقم الطبي، إنه "رأينا طفلة بوعي مشوش إثر تعرضها للغرق، وقد قدمنا لها علاجات أولية منقذة للحياة ثم نقلناها إلى المستشفى وهي بحالة خطيرة".

ونقلت الطفلة، على وجه السرعة، بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا لاستكمال العلاج.