كفر سميع: مصرع طفل بانقلاب دباب قرب معالوت ترشيحا

شهدت عدة مناطق في المجتمع العربي، خلال الأيام القليلة الماضية، سلسلة حوادث أسفرت عن وفاة وإصابات متفاوتة الخطورة.

فجعت قرية كفر سميع في منطقة الجليل، مساء أمس الجمعة، بوفاة الطفل، أور جلال حريش (4 أعوام)، جراء حادث انقلاب دباب (تراكتورون) وقع في منطقة مفتوحة بمحاذاة موشاف حوسين بالقرب من معالوت ترشيحا.

وشهدت عدة مناطق، خلال الأيام القليلة الماضية، سلسلة حوادث أسفرت عن وفاة وإصابات متفاوتة الخطورة، بينها حادث مروع في حولون أدى إلى مصرع راكب دراجة نارية إثر تصادم مع مركبة.

وفي منطقة أم الفحم، أصيب شاب يبلغ نحو 20 عامًا بجروح خطيرة بعد تعرضه لحادث أثناء قيادته مركبة “تراكتورون”، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما سجلت إصابة خطيرة لراكب دراجة نارية بعد اصطدامه بعمود قرب الزرازير، إلى جانب إصابة شاب في حادث تصادم بين “كوركنيت” وسيارة قرب مدينة الطيبة.