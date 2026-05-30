مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في يركا

قُتل شاب (24 عامًا) بجريمة إطلاق نار في يركا ليصل بذلك عدد القتلى في المجتمع العربي إلى مئة و12، منذ بدء العام الجاري.

طواقم "نجمة داود الحمراء" أفادت بأنها تلقت بلاغًا، فجر اليوم السبت، عن إصابة شاب في بلدة يركا، وأنه تم العثور على الشاب فاقدًا للوعي ومن دون نبض ولا تنفس، وقد أصيب بجروح نافذة خطيرة في أنحاء جسده، ما اضطرهم إلى إقرار وفاته في المكان.

ومع ضحية جريمة القتل المرتكبة اليوم في يركا، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 112، في ظل تصاعد غير مسبوق في جرائم إطلاق النار، وجرائم العنف المنظّم.

وتشهد البلدات العربية موجة متواصلة من جرائم القتل وإطلاق النار، وسط اتهامات متكررة للشرطة الإسرائيلية بالتقصير في مواجهة الجريمة المنظمة، رغم تزايد أعداد الضحايا، وتكرار هذه الجرائم، بشكل شبه يومي.