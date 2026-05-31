إصابة عامل بجروح خطيرة إثر سقوطه من علو في ورشة بناء بصفد

من مكان الحادث في صفد، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

أصيب عامل بجروح خطيرة اليوم الأحد في مدينة صفد، إثر سقوطه من ارتفاع خلال عمله في موقع بناء.

وأفادت دائرة الإعلام في اتحاد الإنقاذ – لواء الشمال، بأن طواقم الإسعاف التابعة للاتحاد تعاملت مع حادث عمل وقع في مدينة صفد، أسفر عن إصابة عامل يبلغ من العمر نحو 30 عامًا بجروح وُصفت بالخطيرة، بعد سقوطه من ارتفاع داخل موقع بناء.

وقال المسعفون، إنهم وصلوا إلى المكان وتبيّن أن العامل سقط عن سقالة أثناء مزاولة عمله. وأضافوا: "قدّمنا له العلاج الطبي الأولي في الموقع، وبعد عملية إنقاذ معقدة استمرت فترة طويلة، تم نقله إلى مستشفى زيف لاستكمال العلاج، حيث وُصفت حالته بالخطيرة".

وأشار الاتحاد إلى أن الحادث وقع خلال أعمال بناء في الموقع، فيما لم تُنشر تفاصيل إضافية حول ظروف السقوط.