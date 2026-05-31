اعتبارًا من منتصف الليل: انخفاض ملحوظ في أسعار الوقود

سعر لتر بنزين أوكتان 95 سيبلغ 7.80 شيكل، بانخفاض 27 أغورة، وذلك بسبب تراجع الدولار وانخفاض أسعار النفط، على خلفية التقدّم نحو إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

في أعقاب التقلبات الحادة في أسعار الطاقة، ينخفض سعر الوقود الخاضع للرقابة ، وسيبلغ في شهر حزيران/ يونيو 7.80 شيكل للتر من بنزين أوكتان 95 في الخدمة الذاتية، شامل ضريبة القيمة المضافة.

وسيبدأ سريان التحديث عند منتصف الليل بين الأحد والإثنين، 31 أيار و1 حزيران 2026.

أما تكلفة الخدمة الكاملة فستبقى دون تغيير عند 25 أغورة للتر، بحيث لا يتجاوز سعر لتر بنزين 95 في الخدمة الكاملة 8.05 شيكل.

وفي مدينة إيلات، حيث لا تشمل الأسعار ضريبة القيمة المضافة، سيبلغ الحد الأقصى لسعر الخدمة الذاتية 6.61 شيكل للتر، بانخفاض 23 أغورة مقارنة بالشهر السابق، فيما ستبقى رسوم الخدمة الكاملة عند 21 أغورة للتر دون تغيير.

وصرحت مديرة إدارة الوقود والغاز في وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية، إن انخفاض السعر يعود إلى مزيج من قوة الشيكل مقابل الدولار وتراجع السعر العالمي للبنزين.

وأوضحت أن سعر صرف الدولار انخفض خلال الشهر بنحو 5%، بالتوازي مع تراجع يقارب 4% في سعر البنزين عالميًا.

وأضافت أن هذا الانخفاض تعزز في نهاية الشهر، جزئيًا بسبب التقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

يذكر أنه يتم تحديث سعر البنزين في إسرائيل في نهاية كل شهر من قبل إدارة الوقود والغاز، وذلك وفقًا لصيغة ثابتة واردة في أمر الرقابة على أسعار السلع والخدمات.

وتستند هذه الصيغة إلى متوسط أسعار الوقود في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط خلال خمسة أيام تداول قبل نهاية الشهر، ويُضاف إليها مزيج من تكاليف التسويق، وضريبة الوقود (البلو)، وضريبة القيمة المضافة.

أما تحويل السعر إلى الشيكل فيتم وفقًا لسعر الصرف الرسمي الذي ينشره بنك إسرائيل قبل يومي العمل الأخيرين من الشهر.