بعد 6 سنوات من الجريمة.. لائحة اتهام ضد مشتبه بقتل شاب وإصابة آخر في الطيرة

قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في اللد لائحة اتهام ضد منتصر عمارة (31 عامًا)، وذلك بعد نحو ست سنوات من جريمة إطلاق نار في مدينة الطيرة أسفرت عن مقتل الشاب محمد سلمان وإصابة صديقه بجروح خطيرة.

وبحسب لائحة الاتهام التي قدّمتها نيابة لواء المركز، فإن المتهم وصل في آذار/ مارس 2020 إلى محيط منزل الضحية، على خلفية نزاع سابق مع شقيق المرحوم، وانتظر في المكان وهو يحمل سلاحًا ناريًا. وعند وصول مركبة كان يستقلها سلمان وصديقه وتوقفها بالقرب من المنزل، أقدم المتهم على إطلاق النار باتجاههما من مسافة قصيرة، مطلقًا ما لا يقل عن سبع رصاصات.

وأدى إطلاق النار إلى إصابة سلمان بجروح بالغة أودت بحياته، فيما أُصيب صديقه بجروح خطيرة استدعت علاجه لفترة طويلة في قسم العناية المكثفة تحت التخدير والتنفس الاصطناعي.

وتنسب النيابة إلى المتهم تهم القتل العمد في ظروف مشددة، ومحاولة القتل، وحيازة وحمل سلاح وذخيرة بصورة غير قانونية. وقد تولّت الوحدة المركزية في لواء المركز (يمار مركز) التحقيق في الملف.

كما طلبت النيابة من المحكمة إبقاء المتهم رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه.

وأشارت نيابة لواء المركز إلى أن الجريمة نُفذت بعد تخطيط مسبق وفي وضح النهار داخل منطقة مأهولة بالسكان، مؤكدة أن المتهم تمكن من الفرار والتواري عن الأنظار لسنوات، وتنقل بين عدة أماكن داخل البلاد وخارجها، قبل أن تتمكن السلطات الأمنية من اعتقاله مؤخرًا.