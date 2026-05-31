تأجيل امتحانات البجروت في عشرات البلدات شمالي البلاد بسبب التصعيد الأمني

تقرر تأجيل امتحانات البجروت التي كان من المقرر إجراؤها هذا الأسبوع في عدد من المناطق شمالي البلاد، وذلك بسبب التصعيد الأمني الذي شهد إطلاق صواريخ من لبنان صوب الشمال، فضلا عن إلغاء امتحانات البجروت في مادتي: التاريخ، واللغة العربية.

أعلن وزير التربية والتعليم، يوآف كيش، اليوم الأحد تأجيل امتحانات البجروت التي كان من المقرر إجراؤها هذا الأسبوع في عشرات البلدات شمالي البلاد، وأوصى بإلغاء امتحانات البجروت في مادتي التاريخ واللغة العربية للناطقين بها، وتحويل تقييم درجات الطلّاب إلى المدارس.

ووفق القرار، فإن الطلاب الذين يعيشون في البلدات المصنّفة على "خط النزاع" إلى جانب الطلاب في بلدات أخرى شمالي البلاد تقررها الوزارة، سوف يتلقون تعديلات مناسبة في ما يخص إجراء امتحانات البجروت المقررة بين 13 أيار/ مايو و5 حزيران/ يونيو.

ويشمل القرار عددا من البلاد العربية، هي: كسرى-سميع، وبيت جن، وأبو سنان، والبعنة، والجديدة المكر، ودير الأسد، ونحف، وجولس، وطوبا الزنجرية، ويانوح-جت، ويركا، وكفر ياسيف، ومجد الكروم، والمزرعة، وساجور، وعكا، والرامة.

ويتضمن القرار إلغاء تقديم امتحان البجروت في مادة التاريخ الذي كان مقررا غدا، وإلغاء تقديم امتحان البجروت في اللغة العربية الذي كان مقررا في الثاني من حزيران/ يونيو، وتحويل التقييم الداخلي للطلاب إلى الدرجة النهائية.

وقال وزير التربية والتعليم، يوآف كيش، إنه: "لا بجروت تحت النيران"، وأضاف قائلا: "القرارات التي تتعلق باستئناف فترة الامتحان سوف تتخذ أسبوعيا، لتوفير اليقين للطلاب والأهالي وطواقم التعليم قدر الممكن، وفي المقابل الحفاظ على المرونة المطلوبة في واقع أمني متغيّر".