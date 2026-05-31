قيود على التعليم في الشاغور إثر المستجدات الأمنية

أعلنت السلطات المحلية في مجد الكروم والبعنة ودير الأسد عن ترتيبات شملت تعليق التعليم الوجاهي بالكامل في مجد الكروم، واعتماد تعليم جزئي في البعنة، فيما تقرر تطبيق نموذج يجمع بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بُعد في دير الأسد.

أعلنت السلطات المحلية ولجان الطوارئ في بلدات مجد الكروم والبعنة ودير الأسد في منطقة الشاغور، شمالي البلاد، عن ترتيبات خاصة لسير العملية التعليمية لليوم الأحد، في أعقاب التطورات الأمنية الأخيرة والتعليمات المحدثة الصادرة عن الجبهة الداخلية، وذلك حفاظًا على سلامة الطلاب والطواقم التربوية.

ففي مجد الكروم، تقرر تعليق التعليم الوجاهي في جميع المؤسسات التعليمية، بما يشمل المدارس بمختلف مراحلها، ورياض الأطفال والبساتين والحضانات وأطر التعليم الخاص والفعاليات التربوية المختلفة، على أن ينتقل الطلاب إلى نظام التعليم عن بُعد وفق التعليمات التي ستصدرها إدارات المؤسسات التعليمية. وأكدت الجهات المحلية أنه سيتم عقد جلسة تقييم للأوضاع مساء اليوم لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن الأيام المقبلة.

وفي البعنة، أعلن المجلس المحلي الانتقال إلى مستوى "الأنشطة الجزئية" وفق توجيهات الجبهة الداخلية، حيث يُسمح بإجراء الأنشطة التعليمية والعمل فقط في أماكن تتيح الوصول إلى مساحة محمية مطابقة للمواصفات خلال زمن الاحتماء. كما حُدد سقف التجمعات بـ50 شخصًا في الأماكن المفتوحة و200 شخص داخل المباني، على أن تبقى هذه التعليمات سارية حتى مساء يوم الاثنين المقبل.

جانب من البعنة ودير الأسد (عرب 48)

أما في دير الأسد، فقد تقرر اعتماد نموذج يجمع بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بُعد، تبعًا لمدى جاهزية المؤسسات التعليمية وتوفر الملاجئ والمساحات المحمية. وبحسب الترتيبات المعلنة، ستستمر الدراسة الوجاهية في المدرسة الثانوية الشاملة، ومدارس العين وآفاق الابتدائيتين، والإعدادية فياض أسدي، فيما ستنتقل مدرسة عبد العزيز أمون إلى التعليم عن بُعد. كما يستمر الدوام في معظم رياض الأطفال والحضانات، باستثناء بعض الأطر التي تفتقر إلى أماكن محمية مطابقة للتعليمات.

ودعت السلطات المحلية في البلدات الثلاث الأهالي إلى متابعة التحديثات الرسمية أولًا بأول، والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة، مؤكدة أن القرارات الحالية قابلة للتعديل وفق تطورات الأوضاع الأمنية خلال الساعات المقبلة.