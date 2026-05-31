أثار توثيق مصوّر لاعتداء مفتش بلدي على فتى عربي في شاطئ الكرمل بمدينة حيفا موجة استنكار واسعة، وسط مطالبات بفتح تحقيق في ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها.

أثار مقطع مصوّر يوثّق اعتداء مفتش يعمل في بلدية حيفا على فتى عربي (15 عامًا) في شاطئ الكرمل بمدينة حيفا، أمس السبت، موجة واسعة من الغضب والاستنكار.

وأظهر التوثيق اعتداء المفتش البلدي على الفتى، إلى جانب شتمه وتهديده بألفاظ نابية، فيما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الفتى بشبهة الاعتداء على أفراد شرطة.

مفتش من بلدية حيفا يعتدي على فتى عربي



وبحسب رواية عائلة الفتى، فإنه كان يستريح في مكان مظلل قرب الشاطئ بعد انتهائه من لعب كرة القدم، عندما توجّه إليه مفتش بلدي برفقة شرطية وطلبا منه مغادرة المكان.

وقال شقيقه إن "أخي ردّ بأن المكان عام ومن حقه البقاء فيه، قبل أن يبدأ المفتش بالصراخ عليه والاعتداء عليه بالضرب، ومن ثم جرى اعتقاله".

وأضاف أن "شقيقي لم يتصرف بعنف أو يتجاوز حدوده مع أي شخص، واستخدام القوة غير المبررة واعتقاله أمر مرفوض وغير مقبول".

من جانبه، قدّم عضو بلدية حيفا عن التجمع الوطني الديمقراطي، شربل دكور، استجوابًا رسميًا لرئيس بلدية حيفا بشأن الحادثة والتعامل العنيف من قبل مراقب البلدية.

شربل دكور

وقال دكور في حديث لـ"عرب 48": "أستنكر بشدة حادثة العنف التي تعرّض لها الشاب القاصر على شاطئ البحر في حيفا من قبل مراقب بلدية، وأرى أن هذا التصرف مرفوض تمامًا ولا يوجد أي مبرر له، خاصة عندما يصدر عن شخص من المفترض أن تكون مهمته الحفاظ على أمن المواطنين والنظام العام".

وأضاف: "استعمال العنف والشتم بحق قاصر تجاوز خطير وغير مقبول، ويمس بكرامة أبنائنا وبشعور الأمان لدى الأهالي والمجتمع".

وتابع: "أطالب رئيس بلدية حيفا بالتدخل الفوري لوضع حد لمثل هذه التصرفات، وفتح تحقيق جدي وشفاف في الحادثة، والعمل على تجميد عمل هذا الموظف بشكل فوري إلى حين انتهاء التحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه. لن نقبل بالاعتداء على أبنائنا، ولن نصمت إزاء أي تصرف عنيف أو مهين بحق القاصرين".

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن "الحادثة وقعت خلال معالجة شجار على شاطئ البحر في حيفا، وقد جرى توقيف مشتبه به والتحقيق معه بشبهة الاعتداء على أفراد شرطة، ومن المتوقع أن تنظر المحكمة في طلب تمديد اعتقاله وفقًا لمجريات التحقيق".

وتوجّه "عرب 48" للحصول على تعقيب من الناطقة بلسان بلدية حيفا، التي قالت إن "تفاصيل الحادثة غير واضحة لنا في هذه المرحلة، ونحن بصدد نشر بيان رسمي خلال الساعات المقبلة".