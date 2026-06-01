إصابة خطيرة لرجل بحادث بين سيارة وشاحنة على شارع 6

من مكان الحادث، اليوم (تصوير "نجمة داود الحمراء")

أصيب رجل (60 عامًا) بجروح خطيرة جراء حادث طرق وقع ظهر اليوم الإثنين بين سيارة خاصة وشاحنة على شارع 6 باتجاه الشمال، قرب مفرق "أيال"، فيما أصيب شخص آخر (40 عامًا) بجروح طفيفة.

ووفقًا لبيان صادر عن طواقم الإسعاف، فقد هرعت الفرق الطبية إلى مكان الحادث وقدمت العلاج الأولي للمصابين، قبل نقلهما إلى مستشفى "بيلنسون" لتلقي العلاج.

وأشار المسعفون إلى أن السيارة الخاصة تعرضت لأضرار بالغة في جزئها الخلفي، فيما عُثر على السائق وهو فاقد للوعي ويعاني من إصابة خطيرة في الرأس، وكان عالقًا داخل المركبة. وقد جرى تخليصه بمساعدة طواقم الإطفاء، ثم نُقل إلى المستشفى بواسطة سيارة علاج مكثف وهو تحت التخدير والتنفس الاصطناعي، بينما وصفت حالته بالخطيرة.

وباشرت شرطة السير التحقيق في ملابسات الحادث.