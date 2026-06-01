ارتفاع مقلق في ضحايا حوادث الطرق بالمجتمع العربي رغم تراجع الحصيلة العامة

رغم تراجع عدد ضحايا حوادث الطرق في البلاد بنسبة 9% منذ مطلع العام، تكشف المعطيات عن ارتفاع حاد في عدد الضحايا العرب، الذين باتوا يشكلون نحو 39% من إجمالي الضحايا على الطرق.

أظهرت معطيات وإحصاءات "سلطة الأمان على الطرق" في البلاد أن عدد ضحايا حوادث الطرق خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 بلغ 176 ضحية، مقارنة بـ192 ضحية في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يشير إلى انخفاض بنسبة 9% في عدد الضحايا على الطرق، بعد أن سجل عام 2025 أعلى حصيلة منذ نحو عقدين.

في المقابل، سجل المجتمع العربي ارتفاعًا لافتًا في عدد الضحايا، إذ بلغ عدد الضحايا العرب حتى نهاية شهر أيار/ مايو الماضي 69 ضحية، مقارنة بـ58 ضحية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تقارب 19%.

وتُظهر البيانات المنشورة على موقع "سلطة الأمان على الطرق" تسجيل 67 ضحية عربية، إلى جانب 9 ضحايا لم تُحدد هوياتهم حتى صباح اليوم الإثنين. وبالاستناد إلى التقارير الإخبارية، يتبين أن عدد الضحايا العرب الفعلي وصل إلى 69 ضحية.

وبذلك يشكل العرب نحو 39% من إجمالي ضحايا حوادث الطرق في البلاد، وهي نسبة غير مسبوقة، على الرغم من أن نسبتهم السكانية تبلغ نحو 21% وفق الإحصاءات الإسرائيلية الرسمية التي تشمل سكان القدس المحتلة، ما يعكس اتساع الفجوة واستمرار تفاقم أزمة السلامة على الطرق في المجتمع العربي.