العثور على شخصين متوفيين داخل مركبة مشتعلة بالنقب

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الإثنين، إثر احتراق مركبة على شارع 40 في منطقة النقب، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، دون أن تتضح أسبابه أو خلفيته حتى الآن.

وكانت طواقم الإسعاف قد تلقت بلاغًا عند الساعة 17:31 حول مركبة اشتعلت فيها النيران. وعند وصول الطواقم الطبية إلى المكان، عثرت على شخصين داخل المركبة وهما فاقدان للوعي ويعانيان من حروق بالغة.

وأفادت الطواقم الطبية بأنها أجرت فحوصات للمصابين، إلا أنها اضطرت إلى إقرار وفاتهما في المكان بعد أن تبيّن أنهما بلا نبض أو تنفس.

وقال أحد المسعفين إن الطواقم شاهدت "مركبة مشتعلة وشخصين فاقدي الوعي، من دون نبض أو تنفس، ويعانيان من حروق خطيرة"، مضيفًا أنه "بعد إجراء الفحوصات الطبية لم يكن أمامنا سوى إعلان وفاتهما".

المركبة المشتعلة في النقب

وأفاد آخر بأنه وصل إلى المكان عقب تلقي البلاغ، مضيفًا أنه بعد سيطرة طواقم الإطفاء على الحريق "تم نقل شخصين مصابين بحروق بالغة إلينا، واضطرت الطواقم الطبية إلى إقرار وفاتهما في المكان".

وقالت سلطة الإطفاء والإنقاذ إن طواقمها تلقت بلاغًا عند الساعة 17:31 حول احتراق مركبة خاصة على شارع 40، وعند وصولها إلى المكان باشرت عمليات الإخماد والتفتيش، وخلالها عثرت على جثتين قرب المركبة المحترقة.

من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها فتحت تحقيقًا عقب تلقي بلاغ عن مركبة اشتعلت فيها النيران وانحرفت عن مسارها على شارع 40، مؤكدة العثور على شخصين داخلها وقد أُعلنت وفاتهما في المكان.

وأضافت الشرطة أن قوات من قيادتها الجنوبية، إلى جانب خبراء المتفجرات ومحققي الأدلة الجنائية، وصلت إلى موقع الحادث وشرعت في جمع الأدلة وفحص الملابسات، مشيرة إلى أن ظروف الحادث ما تزال قيد التحقيق.

ولم تعلن السلطات عن هويتي الضحيتين أو ما إذا كانت خلفية الحادث جنائية أو ناجمة عن أسباب أخرى.