جريمة قتل الطفلة ليلى جهجاه من عرعرة: المحكمة تمدد اعتقال والدها لاستكمال التحقيق

مدّدت محكمة الصلح في مدينة الخضيرة، اليوم الإثنين، اعتقال والد الطفلة ليلى جهجاه (9 أعوام) من بلدة عرعرة في منطقة وادي عارة، المشتبه بالتسبب في مقتلها إثر جريمة إطلاق النار التي وقعت الأسبوع الماضي، وذلك لغاية 7 حزيران/ يونيو، بهدف استكمال إجراءات التحقيق.

وجاء قرار المحكمة استجابة لطلب الشرطة التي تواصل تحقيقاتها في ملابسات الجريمة، وسط مساع لجمع مزيد من الأدلة واستكمال الإفادات ذات الصلة بالجريمة التي أثارت حالة من الصدمة والحزن في المجتمع العربي.

وكانت الطفلة ليلى جهجاه قد توفيت متأثرة بجراحها بعد إصابتها بإطلاق نار داخل القرية، فيما اعتقلت الشرطة والدها بشبهة التورط في الجريمة، قبل أن تتقدم بطلب لتمديد اعتقاله لمواصلة التحقيق.

وأكدت المحكمة في قرارها أن مجريات التحقيق ما زالت جارية، وأن ثمة إجراءات لم تُستكمل بعد، الأمر الذي يستوجب إبقاء المشتبه قيد الاعتقال في هذه المرحلة إلى حين اتضاح المزيد من التفاصيل.