إصابة خطيرة في حادث طرق مروع على شارع 90 في غور الأردن

أصيب شخص بجروح خطيرة، اليوم، في حادث طرق بين مركبتين على شارع 90 في غور الأردن، فيما تمكنت طواقم الإطفاء من تخليصه من مركبة انقلبت داخل قناة تصريف، قبل نقله لتلقي العلاج.

أصيب شخص بجروح خطيرة، اليوم الثلاثاء، إثر حادث طرق وقع بين مركبتين على شارع 90 بالقرب من قرية بردلة في منطقة غور الأردن.

ووفق ما أفادت به "سلطة الإطفاء والإنقاذ" الإسرائيلية، فقد هرعت طواقم الإنقاذ إلى المكان بالقرب من مستوطنة "محولا" بعد تلقي بلاغ عن الحادث، لتجد إحدى المركبتين وقد انقلبت داخل قناة تصريف مياه على جانب الطريق، فيما كان بداخلها شخص عالق.

وعملت طواقم الإطفاء على تنفيذ عملية إنقاذ معقدة بسبب موقع المركبة وشدة الأضرار الناجمة عن الاصطدام، وتمكنت من تخليص المصاب ونقله إلى الطواقم الطبية التي تولت تقديم العلاج له قبل إحالته إلى المستشفى، فيما وُصفت حالته بالخطيرة.

وأشار قائد طواقم الإطفاء في الموقع إلى أن ظروف الحادث ومكان استقرار المركبة داخل القناة شكّلا تحديًا أمام عمليات الإنقاذ، ما استدعى جهودًا خاصة لضمان إخراج المصاب بأمان.

وفي موازاة ذلك، تولت الشرطة الإسرائيلية تنظيم حركة السير في المنطقة والتحقيق في ملابسات الحادث.