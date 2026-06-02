مصرع شاب وشابة وإصابة 6 أشخاص في حادث طرق قرب عسقلان

وصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفيات، فيما فتحت الشرطة تحقيقا للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

لقي شاب وشابة في العشرينات من العمر مصرعهما، إثر حادث طرق مروع وقع بعد منتصف ليل الثلاثاء على شارع 232 قرب منطقة كوخاف ميخائيل في المجلس الإقليمي ساحل عسقلان، جنوبي البلاد. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأسبابه.

ووفق المعطيات الأولية، فقد وقع الحادث بمشاركة عدة مركبات، ما أسفر عن إصابات متفاوتة الخطورة بين عدد من الشبان والشابات الذين كانوا في المكان.

وأفادت الطواقم الطبية بأن شابة تبلغ من العمر 20 عامًا أُصيبت بجروح بالغة الخطورة، إلى جانب ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم بين 20 و25 عاما أُصيبوا بجروح خطيرة، فيما أُصيب شاب آخر يبلغ من العمر 18 عاما بجروح متوسطة.

وعملت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء واتحاد الإنقاذ على تقديم العلاج الأولي للمصابين في موقع الحادث، قبل نقلهم إلى مستشفى بارزيلاي في عسقلان ومستشفى أسوتا في أشدود لاستكمال العلاج.

من جهتها، أفادت دائرة الإعلام في اتحاد الإنقاذ – لواء الجنوب، بأن الطواقم التي وصلت إلى المكان تعاملت مع حادث معقد شمل عدة مركبات، مشيرة إلى أنه تم إعلان وفاة شابة في موقع الحادث، فيما أُعلنت وفاة شاب آخر لاحقا بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وأضاف المسعفون أن ستة مصابين آخرين تلقوا العلاج في المكان، بينهم امرأتان وصفت حالتهما بالخطيرة وأربعة رجال أصيبوا بجروح متوسطة، قبل نقلهم إلى المستشفيات في المنطقة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.