وفاة محمد أبو رقيق من تل السبع متأثراً بجراحه إثر إطلاق نار قبل أيام

توفي الشاب محمد بركات أبو رقيق من بلدة تل السبع في النقب، متأثراً بجراحه التي أُصيب بها قبل أيام جراء إطلاق نار في البلدة.

توفي الشاب محمد بركات أبو رقيق (27 عاما) من تل السبع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الثلاثاء، متأثراً بجراح خطيرة كان قد أُصيب بها قبل عدة أيام جراء تعرضه لإطلاق نار في البلدة، لتصل بذلك حصيلة القتلى العرب منذ بدء العام الجاري إلى 115 قتيلة وقتيلا.

وأفادت مصادر محلية أن الطواقم الطبية كانت قد نقلت الشاب إلى المستشفى وهو بحالة حرجة، حيث خضع للعلاج المكثف، قبل أن يُعلن عن وفاته متأثراً بإصابته.

وتسود حالة من الحزن في البلدة عقب انتشار نبأ الوفاة، فيما لم تُعلن تفاصيل إضافية حول ملابسات الجريمة أو خلفيتها، وتواصل الجهات المختصة التحقيق في الظروف والملابسات.

115 قتيلة وقتيلاً في المجتمع العربي منذ بداية العام وسط تصاعد غير مسبوق في العنف والجريمة

تواصل حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي الارتفاع، إذ بلغت منذ مطلع العام وحتى اليوم 115 قتيلة وقتيلاً، في ظل موجة متصاعدة من جرائم إطلاق النار والعنف التي تضرب البلدات العربية بشكل شبه يومي.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن غالبية الضحايا سقطوا جراء إطلاق نار مباشر، ما يعكس اتساع رقعة العنف وتفاقم حالة انعدام الأمن الشخصي في العديد من البلدات.

ويأتي هذا التصاعد في وقت تتزايد فيه الانتقادات من جانب الأهالي حول غياب إجراءات رادعة وفعّالة للحد من انتشار الجريمة، وسط شعور متنامٍ بالعجز أمام استمرار هذه الظاهرة وتكرارها بوتيرة مرتفعة.