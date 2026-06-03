إصابتان خطيرتان في تصادم بين شاحنة ومركبة على شارع 6 قرب باقة جت

أصيب شخصان بجروح خطيرة وثالث بجروح طفيفة، صباح اليوم، في حادث تصادم بين شاحنة ومركبة على شارع 6 قرب مفرق باقة جت باتجاه الجنوب.

أصيب رجلان في الأربعينيات من العمر بجروح خطيرة، صباح اليوم الأربعاء، إثر حادث طرق وقع بين شاحنة ومركبة خاصة على شارع 6، بالقرب من مفرق باقة الغربية - جت باتجاه الجنوب.

وبحسب بيان صادر عن طواقم الإسعاف، فقد تلقت خدمة "نجمة داود الحمراء" بلاغًا عن الحادث عند الساعة 06:58، حيث هرعت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين، قبل نقلهما إلى مستشفيي "مئير" و"هيلل يافه" وهما يعانيان من إصابات في الرأس والأطراف، فيما تم نقل مصاب ثالث وصفت حالته بالطفيفة.

وقال المسعف محمد غنايم من وحدة الدراجات النارية التابعة لـ"نجمة داود الحمراء" إن الحادث كان خطيرًا، مشيرًا إلى أن المركبة الخاصة تعرضت لأضرار جسيمة جراء الاصطدام. وأضاف أن الطواقم الطبية عملت على تقديم العلاج الميداني للمصابين ونقلهما بسيارات العناية المكثفة إلى المستشفى مع مواصلة تقديم الرعاية الطبية خلال عملية الإخلاء.

وباشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.