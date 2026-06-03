الشرطة تغلق 6 مصالح تجارية في عرعرة النقب

أغلقت الشرطة ستة مصالح تجارية في عرعرة النقب، لمدة عشرة أيام، وذلك في أعقاب نزاع جنائي بين عائلات، بذريعة مخاوف من تعرض هذه المصالح لإطلاق نار وتهديد سلامة الجمهور.

أصدرت الشرطة أوامر إغلاق إداري لمدة عشرة أيام بحق ستة مصالح تجارية في قرية عرعرة النقب، جنوبي البلاد، شملت محالّ لبيع مواد البناء والسيراميك والهواتف الخلوية، إضافة إلى كشك ومخبز ومطعم.

ووفقا لادعاء الشرطة، اليوم الأربعاء، "جاءت هذه الخطوة في إطار إجراءات وقائية اتخذتها الشرطة على خلفية نزاع جنائي قائم بين عدد من العائلات في المنطقة، وبعد تقييم أمني خلص إلى وجود مخاطر حقيقية قد تهدد سلامة المواطنين ورواد هذه المصالح."

وبحسب القرار، فإن "استمرار عمل هذه المحال في الظروف الحالية قد يعرّضها للاستهداف بإطلاق النار أو لأعمال عنف مرتبطة بالنزاع، الأمر الذي دفع السلطات إلى فرض الإغلاق المؤقت حفاظًا على الأمن العام ومنعًا لأي تصعيد قد يمسّ بحياة السكان وأصحاب المصالح والعاملين فيها."

وأضافت الشرطة أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة تدابير تهدف إلى حماية الجمهور وتعزيز الأمن والاستقرار في البلدة إلى حين إعادة تقييم الوضع الميداني".

وتأتي أوامر الإغلاق الإداري في ظل تصاعد مظاهر العنف والجريمة في البلدات العربية، حيث تغلق الشرطة في بعض الحالات مصالح تجارية أو مؤسسات عامة بصورة مؤقتة بذريعة وجود تقديرات أمنية باحتمال تعرضها للاستهداف أو استغلالها في إطار نزاعات جنائية.