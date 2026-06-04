المتابعة تقر خطوات ضد مخطط شيكلي في النقب وتدعو لأوسع مشاركة في مسيرة اللد ضد الجريمة

أقرت المتابعة خطوات نضالية ضد مخطط شيكلي الرامي إلى المصادرة والترحيل في النقب، وعبرت عن رفضها التام له ودعت إلى أوسع مشاركة جماهيرية في مسيرة الرايات السوداء ضد الجريمة والعنف في مدينة اللد.

من اجتماع المجلس المركزي للجنة المتابعة في رهط، الخميس

قررت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بالإجماع رفضها التام لمشروع وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي الرامي إلى المصادرة والترحيل في النقب، ودعت كذلك إلى أوسع مشاركة في مسيرة الرايات السوداء ضد الجريمة والعنف في مدينة اللد بعد نحو 10 أيام.

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جاء ذلك في جلسة للمجلس المركزي للجنة المتابعة عُقدت، الخميس، في قاعة الاجتماعات في القصر الثقافي في مدينة رهط. وشارك فيها ممثلو الأحزاب وناشطون سياسيون وعدد من رؤساء السلطات المحلية في النقب.

وافتتح الاجتماع رئيس لجنة المتابعة العليا د. جمال زحالقة، حيث قال إن قضية الدفاع عن الأرض والمسكن والإنسان في النقب هي في رأس سلم أولويات لجنة المتابعة إضافة إلى قضيتي مكافحة الجريمة وحماية القدس والمقدسات.

واستعرض رئيس بلدية رهط طلال القريناوي، ورئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب طلب الصانع، ورئيس المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف عطية الأعسم، الأوضاع في النقب وعمليات الهدم والترحيل ومشروع الوزير شيكلي الرامي إلى سلب الأراضي ومحاصرة الوجود العربي في النقب، وجرى بعدها نقاش حيّ شارك فيه العشرات من الحضور.

وفي نهاية الاجتماع اتخذت لجنة المتابعة القرارات التالية:

أولا، تعلن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية رفضها التام والقاطع لمشروع الوزير شيكلي الرامي للاستيلاء على الأراضي العربية تحت يافطة التسوية. وتدعو أصحاب الأراضي وأهالي في النقب عموما إلى عدم التجاوب مع المشروع وتوخي الحذر من الإغراءات المضللة والكاذبة التي يجري عبرها تسويقه. كما أقرت لجنة المتابعة خطوات نضالية للتصدي لمشروع شيكلي ستعرض لإقرارها في مؤتمر النقب يوم 20 حزيران/ يونيو الحالي، الذي سيُعقد في مدينة رهط.

ثانيا، تدعو لجنة المتابعة إلى أوسع مشاركة جماهيرية في مسيرة الرايات السوداء ضد الجريمة والعنف التي ستجري يوم السبت 13 حزيران/ يونيو الجاري في مدينة اللد.

ثالثا، تدين لجنة المتابعة المحاولات الفاشية للمس بحرية العبادة والتضييق على رفع الآذان بحجة "الضوضاء"، وتؤكّد أن الأذان كان في هذه الديار قبل أن يأتي المستوطنون وقبل أن تقوم دولة إسرائيل.

رابعا، تستنكر لجنة المتابعة العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزّة والضفّة ولبنان وسورية، وتطالب بالوقف الفوري للاعتداءات وبالإنهاء الفوري للاحتلال الإسرائيلي.