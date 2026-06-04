تحقيق في حريق بمركز رعاية للمسنين في جسر الزرقاء

فتحت السلطات المختصة تحقيقاً في حريق اندلع داخل مركز رعاية للمسنين في جسر الزرقاء، فيما سيطرت طواقم الإطفاء على النيران، الليلة الماضية.

من مكان الحريق في جسر الزرقاء (تصوير "سلطة الإطفاء والإنقاذ")

فتحت السلطات المختصة تحقيقاً في ملابسات حريق اندلع في مركز رعاية نهارية للمسنين ببلدة جسر الزرقاء، بعد أن تمكنت طواقم الإطفاء والإنقاذ من السيطرة عليه دون تسجيل إصابات أو وجود عالقين، الليلة الماضية.

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" بأنه في الساعة 23:19 تلقى مركز الطوارئ 102 التابع لمنطقة الساحل بلاغًا عن اندلاع حريق في مبنى "بيت المسن" الواقع في شارع ابن سينا ببلدة جسر الزرقاء.

وكانت طواقم الإطفاء قد هُرعت إلى المبنى عقب تلقي بلاغ عن تصاعد ألسنة اللهب والدخان من المكان. وتمكنت الفرق من إخماد الحريق وتهوية المبنى وإجراء عمليات تمشيط شاملة للتأكد من خلوه من الأشخاص.

وباشر محقق الحرائق فحص موقع الحادث للوقوف على أسباب اندلاع النيران وتحديد ملابساته.