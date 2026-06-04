النائب في الكنيست تسفي سوكوت يثير توترًا في قرية طوبا الزنغرية بعد زيارة وُصفت بأنها استفزازية من قبل أهالٍ ونشطاء محليين.

استفز عضو الكنيست المتطرف، تسفي سوكوت، من حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أهالي قرية طوبا الزنغرية في منطقة الجليل، شمالي البلاد، اليوم الخميس، وذلك تحت حماية الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، ما أثار حالة من التوتر والاستياء في صفوف السكان.

واعتُبرت الزيارة التي تكررت خلال أيام استفزازية، خاصة بعد دخول سوكوت إلى القرية ومدارسها دون تنسيق مسبق مع المجلس المحلي أو المؤسسات التربوية.

عضو الكنيست المتطرف تسفي سوكوت يستفز أهالي طوبا الزنغرية

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وقوبلت هذه الخطوة برفض واسع من الأهالي، حيث اعتبروا أن هذه الزيارات تهدف إلى تأجيج الأجواء وخلق توتر داخل البلدة، فيما عبّر ناشطون محليون عن استنكارهم للسلوك الاستفزازي.

وأكدوا أن ما حدث يمثل تجاوزًا غير مقبول للمؤسسات المحلية، مؤكدين على ضرورة احترام خصوصية البلدات العربية وعدم تحويلها إلى ساحات للرسائل السياسية.