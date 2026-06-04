مقتل امرأة بانفجار مركبة على شارع أيالون قرب حولون

الشرطة الإسرائيلية ترجح وجود خلفية جنائية للحادثة، بعد انفجار مركبة واشتعالها على شارع 20 قرب مفترق حولون، ما أسفر عن مقتل امرأة عُثر عليها مصابة بحروق بالغة إلى جانب المركبة.

قُتلت امرأة، صباح اليوم الخميس، جراء انفجار مركبة على شارع 20 (أيالون) قرب مفترق حولون، جنوب تل أبيب، فيما فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في الحادثة وقالت إن خلفيتها جنائية.

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وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأن عناصرها وخبراء المتفجرات باشروا التحقيق في ملابسات انفجار مركبة على شارع 20 قرب مفترق حولون، بعد ورود بلاغ عن إصابة شخص بجروح حرجة في المكان.

وبحسب المعطيات الأولية، وقع الانفجار داخل المركبة أثناء سيرها على الطريق، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وإصابة من كان بداخلها بجروح بالغة الخطورة، قبل أن يتبيّن لاحقا أن الضحية امرأة.

مقتل شخص بانفجار مركبة على شارع أيالون قرب حولون



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وأعلنت الطواقم الطبية لاحقا وفاة المصابة متأثرة بجروحها، بعد أن عثر عليها إلى جانب المركبة من دون نبض أو تنفس، وقد أصيبت بحروق في أنحاء جسدها.

وقال أحد المسعفين أنهم "شاهدوا المركبة تشتعل بالنيران، وإلى جانبها شخصا ممددا على الأرض من دون نبض أو تنفس ويعاني من حروق في جسده".

وتابع "أجرينا الفحوصات الطبية اللازمة، لكن إصابته كانت بالغة الخطورة واضطررنا إلى إقرار وفاته في المكان".

وذكرت الشرطة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن خلفية الحادثة جنائية، فيما تواصل قواتها وخبراء المتفجرات أعمال الفحص وجمع الأدلة من موقع الانفجار.