الشرطة تدعي إحباط محاولة تنفيذ عملية طعن عند مدخل مركز شرطة "الجليل الغربي"

أعلنت الشرطة أنها أحبطت محاولة طعن عند مدخل مركزها في الجليل الغربي، واعتقلت شاباً من جديدة المكر بعد السيطرة عليه في المكان، صباح اليوم الجمعة.

ادعت الشرطة الإسرائيلية أنها تمكّنت من إحباط محاولة طعن عند مدخل مركز شرطة "الجليل الغربي"، بعدما اندفع شاب يبلغ 23 عاماً من جديدة المكر باتجاه أحد عناصر "حرس الحدود" وهو يحمل سكيناً، وفق ما أعلنت الشرطة التي قالت إنه تمت السيطرة عليه في المكان ومصادرة السكين، فيما جرى اعتقاله وفتح تحقيق في ملابسات الحادثة.

وزعمت الشرطة أنه "وصل شاب إلى مدخل مركز شرطة الجليل الغربي صباح اليوم، قرابة الساعة 05:30، وترجل من مركبته قبل أن يندفع باتجاه أحد أفراد حرس الحدود وهو يحمل سكيناً، محاولاً طعنه. وتمكن الشرطي من السيطرة على المشتبه به بسرعة وتحييده في المكان، فيما ضُبطت السكين التي كانت بحوزته".

وأضافت الشرطة أن "المشتبه به يبلغ من العمر 23 عاماً ومن سكان قرية جديدة المكر، وقد جرى اعتقاله للتحقيق، على أن يُتخذ قرار بشأن طلب تمديد اعتقاله أمام المحكمة وفقاً لنتائج التحقيق".