مصرع شابة وإصابة خطيرة لشاب جراء حادث طرق في وادي عربة

أسفر حادث طرق وقع على شارع 90 بمنطقة وادي عربة جنوبي البلاد، عن مصرع سائقة مركبة خصوصية وإصابة سائق شاحنة بجراح خطيرة.

لقيت شابة، في العشرينيات من عمرها، مصرعها وأصيب شاب بجراح خطيرة جراء حادث طرق وقع على شارع 90 في وادي عربة جنوبي البلاد، ليل السبت – الأحد.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفيد بأن حادث الطرق وقع بين شاحنة ومركبة خصوصية، ما أسفر عن مصرع سائقة الأخيرة وإصابة سائق الشاحنة.

وأقر طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" وفاة الشابة في مكان الحادث، وقدم العلاجات الأولية لسائق الشاحنة الذي عانى من إصابة خطيرة وكان عالقا بداخلها.

وبحسب الطاقم الطبي، فإن "الشابة كانت فاقدة للوعي وبلا نبض أو تنفس وعانت من إصابات خطيرة في جسدها، إذ أجرينا له الفحوص الطبية لكن إصاباتها كانت خطيرة ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاتها، كما قدمت العلاجات الأولية لشاب أصيب بجراح خطيرة وكان بوعيه، وقد جرى نقله إلى المستشفى بعد تخليصه من الشاحنة".

وباشرت الشرطة الإسرائيلية التحقيق في ملابسات وقوع الحادث.