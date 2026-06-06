مصرع شاب من كفر قاسم في حادث طرق

أسفر حادث طرق وقع على شارع 5 قرب كفر قاسم عن مصرع شاب من المدينة وإصابة امرأة وشخص بجراح متوسطة وطفيفة.

لقي الشاب أمير علي فريج (28 عاما) من كفر قاسم مصرعه جراء حادث طرق وقع بين مركبتين على شارع 5 قرب المدينة، عصر اليوم.

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كما أسفر الحادث عن إصابة امرأة (39 عاما) بجراح متوسطة، وشخص وصفت حالته بالطفيفة.

الفقيد أمير فريج

وقال مضمد من الطاقم الطبي، إن "الحديث يدور عن حادث طرق مروّع بين مركبتين، إذ رأينا بداخل إحداهما على شاب بلا نبض أو تنفس وعانى من إصابة بالغة الخطورة، وقد أجرينا له فحوصات طبية إلا أن إصابته كانت بالغة الخطورة واضطررنا لإقرار وفاته في المكان".

وأضاف "في المقابل قدمنا العلاجات الأولية لمصابين اثنين آخرين في المكان بينهما امرأة أصيبت بجراح متوسطة وشخص بحالة طفيفة، إذ قدمنا لهما العلاجات الأولية ثم نقلناهما إلى المستشفى لاستكمال العلاج".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وقوع الحادث.

ولقي 163 شخصا بينهم 60 مواطنا عربيا، مصارعهم جراء حوادث طرق وقعت على شوارع البلاد منذ مطلع العام الجاري؛ بحسب معطيات "السلطة الوطنية للأمان على الطرق".