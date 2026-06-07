عامل في حالة خطيرة إثر سقوطه عن ارتفاع أثناء العمل بنتانيا

أصيب عامل بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطه من شرفة أثناء عمله في موقع بناء بمدينة نتانيا، اليوم.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير: "اتحاد الإنقاذ")

أصيب عامل يبلغ من العمر نحو 30 عامًا بجروح خطيرة، اليوم الأحد، عقب سقوطه من شرفة خلال عمله في ورشة بناء بشارع "هشكيد" في مدينة نتانيا.

وذكرت دائرة الإعلام في "اتحاد الإنقاذ - لواء المركز"، أن طواقم الإسعاف وصلت إلى المكان وقدّمت للعامل الإسعافات الأولية قبل نقله إلى مستشفى "لنيادو".

وقال طاقم الإسعاف إن شهودًا في الموقع أفادوا بأن العامل سقط أثناء مزاولته عمله على الشرفة، مشيرين إلى أن حالته وُصفت بالخطيرة في هذه المرحلة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.