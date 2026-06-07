لائحة اتهام ضد سليمان أبو ريحان من الرملة: قتل زوجته وحاول قتل ثلاث نساء أخريات

قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في اللد لائحة اتهام ضد سليمان أبو ريحان (32 عامًا)، تتهمه بقتل زوجته رنين أبو ريحان ومحاولة قتل ثلاث نساء أخريات، مطالبةً بتمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه.

قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في اللد، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد سليمان أبو ريحان (32 عامًا)، تتهمه بقتل زوجته رنين أبو ريحان (العبيد)، أم أطفاله الأربعة، في جريمة وصفت بأنها ارتكبت في ظروف مشددة، إلى جانب ثلاث محاولات قتل أخرى استهدفت شقيقته وامرأتين، في مدينة الرملة.

ونسبت النيابة إلى المتهم "تهم القتل في ظروف مشددة، وثلاث محاولات قتل، ومحاولة سلب، وحيازة وحمل سلاح بصورة غير قانونية، والتشويش على مجريات العدالة"، مطالبةً بـ"الإبقاء عليه رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه".

وبحسب لائحة الاتهام، "نشب خلاف بين الزوجين قبل نحو شهر، قرر المتهم على إثره قتل زوجته، حيث استلّ مسدسًا كان بحوزته بصورة غير قانونية وأطلق النار عليها داخل منزلهما، ما أدى إلى مقتلها".

وتضيف اللائحة أن "المتهم حاول لاحقًا قتل شقيقته بإطلاق النار عليها، ما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة، قبل أن يواصل إطلاق النار في الشارع مستهدفًا امرأتين كانتا تستقلان مركبتين عابرتين".

وتشير تفاصيل الجريمة إلى أن "المتهم فرّ من المكان، وحاول سرقة مركبة تحت تهديد السلاح، ثم أخفى المسدس المستخدم في الجريمة، قبل أن ينتقل إلى منزل أحد أقاربه في اللد، حيث تم لاحقًا إبلاغ الشرطة بمكان وجوده".