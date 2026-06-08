كفر كنا: إصابة خطيرة لرجل في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت ببلدة كفر كنا عن إصابة رجل بجراح وصفت بالخطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب رجل، في الخمسينيات من عمره، بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة كفر كنا، صباح اليوم الإثنين.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب الذي عانى من إصابة اخترقت جسده، ثم جرى نقله إلى المستشفى الإيطالي في مدينة الناصرة لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.

وتتصاعد وتيرة أحداث العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي بشكل غير مسبوق، وقد أسفرت عن 121 قتيلا وقتيلة آخرهم شابان من أم الفحم والمشيرفة في جريمتين منفصلتين ارتكبتا الليلة الماضية.